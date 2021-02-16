Скабелка — о камбэке «Северстали»: «Локомотив» вышел нацеленным на атаку, нас наказали

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (3:2).



«У нас была длинная пауза перед этим матчем — 12 дней. Мы посвятили это время различным моментам, физической подготовке.



Здорово начали матч. Первый период остался полностью за нами. Была хорошая активность, хорошая нацеленность. Как следствие, мы повели — 2:0.



Во втором периоде мы понизили свой градус. Вышли более нацеленными на атаку, а не на оборону, за что нас «Северсталь» и наказала — мы пропустили две контратаки. Счёт стал равным, игра выравнялась.



В третьем периоде мы совсем не хотели проигрывать, ребята сделали всё, чтобы выиграть этот матч. Спасибо команде.



Да, были где-то там непростые моменты в обороне, «Северсталь» неплохо играла. Ребята где-то играли самоотверженно, где-то на себя ловили. Эдди Паскуале где-то помог. Поэтому так ценна эта победа», — приводит слова Скабелки пресс-служба «Северстали».

«Северсталь» отыгралась с 0:2, но всё равно уступила «Локомотиву»