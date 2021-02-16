«Северсталь» отыгралась с 0:2, но всё равно уступила «Локомотиву»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
На 10-й минуте Егор Аверин вывел гостей вперёд. В конце первого периода Андре Петерссон увеличил преимущество ярославцев. На 29-й минуте Адам Лишка отыграл одну шайбу. Череповчанам потребовалось всего три минуты, чтобы сравнять счёт. С передачи Егора Морозова шайбу забросил Иван Рогов. Однако в середине третьего периода Владимир Ткачёв после паса Дениса Алексеева забил гол, ставший победным.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле встретится с рижским «Динамо», а «Северсталь» в Череповце — с «Куньлунем». Обе встречи состоятся 18 февраля.
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