Сорокин стал седьмым новичком в истории «Айлендерс» с шат-аутом в дебютном сезоне в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.
Авторами заброшенных шайб в составе «островитян» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив 20 бросков из 20. 25-летний Сорокин одержал первую победу на уровне НХЛ, заодно записав в свой актив и первый матч на ноль. Сорокин стал седьмым новичком в истории «Айлендерс» с шат-аутом в дебютном сезоне в НХЛ.
Рекорд по числу матчей на ноль в дебютном сезоне в лиге принадлежит Гленну Рёшу (10), второе место занимает Келли Хруди (два), следом располагаются Эрик Фишо, Андерс Нильссон, Эл Монтойя, Роберто Луонго и Сорокин (по одному).
Илья Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, проведшим матч на ноль
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
08:05
-
07:51
-
07:35
-
07:13
-
06:50
-
06:39
-
06:27
-
05:56
-
05:46
-
05:36
-
04:52
-
04:43
-
02:41
- 16 февраля 2021
-
23:50
-
23:21
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:27
-
22:19
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:17
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:23
-
20:09
-
20:05
-
19:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам