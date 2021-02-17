Сорокин стал седьмым новичком в истории «Айлендерс» с шат-аутом в дебютном сезоне в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.



Авторами заброшенных шайб в составе «островитян» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив 20 бросков из 20. 25-летний Сорокин одержал первую победу на уровне НХЛ, заодно записав в свой актив и первый матч на ноль. Сорокин стал седьмым новичком в истории «Айлендерс» с шат-аутом в дебютном сезоне в НХЛ.

Рекорд по числу матчей на ноль в дебютном сезоне в лиге принадлежит Гленну Рёшу (10), второе место занимает Келли Хруди (два), следом располагаются Эрик Фишо, Андерс Нильссон, Эл Монтойя, Роберто Луонго и Сорокин (по одному).