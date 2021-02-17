Илья Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, проведшим матч на ноль

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

Авторами заброшенных шайб в составе «островитян» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив 20 бросков из 20. 25-летний Сорокин одержал первую победу на уровне НХЛ, заодно записав в свой актив и первый матч на ноль. Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль.

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает ещё один голкипер «Айлендерс» Семён Варламов (30).

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 21 шат-аутом. Следом идут вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (девять), Михаил Шталенков (восемь), голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев (пять), Андрей Трефилов (два) и вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов (один).