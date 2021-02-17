Илья Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории НХЛ, проведшим матч на ноль

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.
Авторами заброшенных шайб в составе «островитян» стали Андерс Ли (2) и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин оформил шат-аут, отразив 20 бросков из 20. 25-летний Сорокин одержал первую победу на уровне НХЛ, заодно записав в свой актив и первый матч на ноль. Сорокин стал 12-м российским голкипером в истории лиги, проведшим матч на ноль.
Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает ещё один голкипер «Айлендерс» Семён Варламов (30).
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 21 шат-аутом. Следом идут вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин (девять), Михаил Шталенков (восемь), голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев (пять), Андрей Трефилов (два) и вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов (один).
- 17 февраля 2021
-
06:39
-
06:27
-
05:56
-
05:46
-
05:36
-
04:52
-
04:43
-
02:41
- 16 февраля 2021
-
23:50
-
23:21
-
22:58
-
22:55
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:36
-
22:27
-
22:19
-
22:05
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:17
-
21:10
-
20:58
-
20:50
-
20:23
-
20:09
-
20:05
-
19:56
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:04
-
19:03