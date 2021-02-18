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Зюзин: игроки «Сочи» вернулись из сборной России окрылёнными

Зюзин: игроки «Сочи» вернулись из сборной России окрылёнными
Хоккей / Евротур 0
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Спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин оценил выступление игроков клуба в сборной России и олимпийской команде страны.

«Наш вратарь Максим Третьяк в интервью правильно сказал, что вызов в олимпийскую команду каждому даст импульс для дальнейшего роста. Для защитников Даниила Мироманова и Ивана Мищенко это было не первое приглашение, а вот у Владислава Валенцова и Никиты Седова состоялся олимпийский дебют.

Седов очень огорчился, когда в последний момент из-за болезни пропустил молодежный чемпионат мира, но поездка в Нур-Султан поддержала его дух. В атаке олимпийской сборной Игорь Руденков тоже не новичок, а вот у Василия Глотова, Ивана Володина и Кирилла Петькова был полноценный дебют. В одной из встреч на счёту Глотова победный гол.

Все наши парни вернулись из сборной окрылёнными, все почувствовали европейский хоккей, увидели, в каком направлении дальше работать и расти», – цитирует Зюзина Russia-Hockey.

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