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Торнтон: Мэттьюс должен претендовать на «Селке», «Харт» и «Морис Ришар»

Торнтон: Мэттьюс должен претендовать на «Селке», «Харт» и «Морис Ришар»
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:1) поделился мнением о партнёре по звену Остоне Мэттьюсе.

«Я играл с двумя или тремя ребятами, способными на то, что может он, но он на другом уровне. Он так усердно сражается. Думаю, что он должен претендовать на призы Селки, Харта, Мориса Ришара. Он делает очень много правильных вещей и играет как надо. Я получаю большое удовольствие от наблюдения за ним и игры с ним», – цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ в русской версии.

Для Мэттьюса заброшенная шайба стала 14-й в 16 матчах нынешнего сезона. Американский форвард продлил личную серию с набранными очками до 14 матчей, что является шестым результатом за всю истории «кленовых листьев». 23-летний нападающий повторил результат Лорна Кэрра.

Мэттьюс набрал очки в 14 матчах кряду. Это шестой результат в истории «Торонто»
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