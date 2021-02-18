Мэттьюс набрал очки в 14 матчах кряду. Это шестой результат в истории «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Для Мэттьюса заброшенная шайба стала 14-й в 16 матчах нынешнего сезона. Американский форвард продлил личную серию с набранными очками до 14 матчей, что является шестым результатом за всю истории «кленовых листьев». 23-летний нападающий повторил результат Лорна Кэрра.
Статистика Остона Мэттьюса в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Клубный рекорд делят Эдди Олчик и Дэррил Ситтлер (по 18 матчей с набранными очками подряд), третье место делят Дэйв Андрейчак, Джон Андерсон и Бэйб Дай (по 16 матчей).
Остон Мэттьюс забил 14 голов в 16 матчах сезона и лидирует в гонке снайперов НХЛ
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