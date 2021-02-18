«Автомобилист» посвятит домашний матч c «Сочи» борьбе с детским раком

Домашний матч «Автомобилиста» с ХК «Сочи», который состоится 21 февраля, будет посвящён Международному дню борьбы с детским раком, сообщается на официальном сайте уральского клуба.

«Это совместная акция клуба и Благотворительного фонда «Дети России». На форме игроков будут пришиты специальные шевроны с изображением золотой ленты. В фойе КРК «Уралец» установят благотворительные сферы для сбора пожертвований.

Кроме того «Автомобилист» разработал уникальный макет хоккейных джерси, в дизайне которого поучаствовали игроки команды Павел Дацюк, Якуб Коварж и Никита Трямкин и девятилетний Лёня Ганеев. В течение восьми лет мальчик борется с опухолью головного мозга.

Сейчас ребёнок проходит курс химиотерапии в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ г. Екатеринбурга. Леня нарисовал три рисунка: автомобиль, талисманов «Автомобилиста» – лосей и «платформу добра», которую он посвятил всем детям, которые лежат в больнице. Хоккеисты раскрасили изображения, а затем их напечатали на хоккейных свитерах. Три джерси будут выставлены на благотворительный аукцион», — сказано в пресс-релизе клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Автомобилиста».