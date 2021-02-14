Игровой свитер Вадима Шипачёва купили на благотворительном аукционе за 145 тыс. рублей

Игровой свитер нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачёва с автографами хоккеистов столичного клуба, выставленный на благотворительный аукцион, купили за 145 тыс. рублей. Вырученные средства пойдут на лечение Маши Ермошиной, у которой редкий недуг — рабдомиосаркома околоушной слюнной железы.
«Вчера подвели итоги благотворительного аукциона в поддержку девочки Маши, которая борется с тяжёлым заболеванием. Победитель – отличный парень Антон Романенко, он отдал 145 000 рублей за майку с автографами игроков московского «Динамо».
Отдельно хочу поблагодарить Александра, который безвозмездно перевёл на лечение девочки свою ставку — 120 000 рублей. Хочу ещё раз поблагодарить всех за участие и пожелать Маше скорейшего выздоровления», — написал Шипачёв в «Инстаграме».
Напомним, Шипачёв установил новый рекорд московского «Динамо» по набранным за команду в КХЛ очкам. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Денису Кокареву, в 422 матчах набравшему 196 очков. За «Динамо» Шипачёв выступает с сезона-2018/2019. За это время нападающий забросил 61 шайбу и отдал 147 результативных передач.
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