«Салават Юлаев» одержал шестую победу кряду, переиграв «Ак Барс» в «зелёном дерби»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, который забросил победную шайбу за секунду до конца третьего периода. По два очка в составе хозяев набрали Филип Ларсен (1+1) и Сакари Маннинен (0+2). У «Ак Барса» отличились Стефан Да Коста и Данис Зарипов.

Это шестая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.