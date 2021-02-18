«Салават Юлаев» одержал шестую победу кряду, переиграв «Ак Барс» в «зелёном дерби»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, который забросил победную шайбу за секунду до конца третьего периода. По два очка в составе хозяев набрали Филип Ларсен (1+1) и Сакари Маннинен (0+2). У «Ак Барса» отличились Стефан Да Коста и Данис Зарипов.
Это шестая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 20 февраля.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Солодухин (Лисовец) – 23:27' (5x5) 1:1 Да Коста (Тихонов, Галимов) – 29:12' (5x5) 2:1 Ларсен (Маннинен, Хартикайнен) – 52:01' (5x5) 2:2 Зарипов (Яруллин) – 57:10' (5x4) 3:2 Кадейкин (Маннинен, Ларсен) – 59:59' (5x4)
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