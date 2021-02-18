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Дубль Фёдорова принёс «Спартаку» гостевую победу в матче с «Торпедо»

Дубль Фёдорова принёс «Спартаку» гостевую победу в матче с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с омским «Авангардом», а «Спартак» в Казани — с казанским «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 20 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Фёдоров (Никишин, Зубов) – 08:27' (5x5)   0:2 Широков (Рылов, Лехтеря) – 12:42' (5x5)   1:2 Варнаков (Пайгин, Шварц) – 19:44' (5x5)   1:3 Фёдоров (Никонцев, Зубов) – 22:16' (5x5)   2:3 Мили (Жафяров) – 23:14' (5x4)
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