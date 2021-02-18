Дубль Фёдорова принёс «Спартаку» гостевую победу в матче с «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома встретится с омским «Авангардом», а «Спартак» в Казани — с казанским «Ак Барсом». Обе встречи состоятся 20 февраля.