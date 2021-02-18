Дубль Хиетанена принёс московскому «Динамо» четвёртую победу над СКА в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал защитник столичного клуба Юусо Хиетанен, который оформил дубль. Два очка в составе «Динамо» набрал Дмитрий Яшкин (0+2). Голкипер гостей Александр Ерёменко отразил 20 бросков. У СКА единственный гол забил Мальте Стрёмвалль.

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в гостях встретится с финским «Йокеритом», а СКА в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 20 февраля.