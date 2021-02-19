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Разин: было бы красиво — дать Трубачёву провести прощальный матч

Разин: было бы красиво — дать Трубачёву провести прощальный матч
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

«Мы неважно сыграли сегодня. После выходных поднагрузили ребят, они ещё не восстановились, по многим показателям проиграли. Но игра забывается, а результат остаётся. Какой состав выпустим в следующем матче с ЦСКА? У нас запасных практически нет, сейчас есть проблемы с составом. Мы ещё не в плей-офф не вошли, нам нужно каждый матч играть на победу.

Спрошу у Юрия Викторовича Трубачёва, может быть, прощальный матч можно предложить? И болельщики поддержат. Я думаю, это было бы красиво — дать легенде череповецкого хоккея провести прощальный матч. У меня, к сожалению, такого не было. Юре будет приятно, и болельщикам будет приятно. Главное, чтобы он форму набрал за эти три дня (смеётся)», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» обыграла «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
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