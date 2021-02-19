Реализованный буллит Панарина принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» в послематчевой серии штрафных бросков уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3.
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Флайерз» отличились Николя Обе-Кубель и Джоэль Фараби, а за «Рейнджерс» Колин Блэквелл и Брендан Смит. Реализованный буллит Артемия Панарина в послематчевой серии штрафных бросков принёс гостям победу в матче.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Игровое время Панарина составило 22 минуты и 7 секунд, также на его счету одна голевая передача при показателе полезности «-1». Один балл за результативность заработал и Павел Бучневич, отметившись результативной передачей.
Защитник «Флайерз» Иван Проворов за 27 минут 38 секунд на льду не отметился результативными действиями. Его показатель полезности «0».
Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший 20 бросков из 22.
«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 13 очков в 15 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» (19) – на 2-м месте.
- 19 февраля 2021
-
07:15
-
07:00
-
06:43
-
06:43
-
06:12
-
06:06
-
05:54
-
05:44
-
05:33
-
05:22
-
04:17
-
01:04
- 18 февраля 2021
-
23:47
-
23:27
-
22:56
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:18
-
22:12
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:20
-
21:15
-
21:12
-
20:44
-
20:34
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
19:47