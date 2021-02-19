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Реализованный буллит Панарина принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Филадельфией»

Реализованный буллит Панарина принёс «Рейнджерс» победу в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» в послематчевой серии штрафных бросков уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Флайерз» отличились Николя Обе-Кубель и Джоэль Фараби, а за «Рейнджерс» Колин Блэквелл и Брендан Смит. Реализованный буллит Артемия Панарина в послематчевой серии штрафных бросков принёс гостям победу в матче.

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Игровое время Панарина составило 22 минуты и 7 секунд, также на его счету одна голевая передача при показателе полезности «-1». Один балл за результативность заработал и Павел Бучневич, отметившись результативной передачей.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов за 27 минут 38 секунд на льду не отметился результативными действиями. Его показатель полезности «0».

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Александр Георгиев, отразивший 20 бросков из 22.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 13 очков в 15 встречах, занимает 7-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» (19) – на 2-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2021, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Обе-Кюбель (Раффль, Хейз) – 00:59' (5x5)   1:1 Блэквелл (Бучневич, Битетто) – 23:24' (5x4)   1:2 Смит (Панарин, Строум) – 48:21' (5x5)   2:2 Фараби (Хейз, Кутюрье) – 58:46' (6x5)   2:3 Панарин – 65:00' (ПБ)
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