Смит — о первом голе за 15 месяцев: ты всегда должен быть готов к такому пасу от Панарина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Смит после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2 Б) прокомментировал гол в ворота Картера Харта. Защитник оборонительного плана забил первый гол в лиге с 7 декабря 2019 года.

«Защитники всегда должны подключаться к атаке, если есть такая возможность. Тем более мы перед матчем говорили, что нам нужно усилить игру в нападении. Я пошёл на ворота, там случился отскок, и Панарин отдал мне пас на пустой угол. Это форвард высокого класса, один из лучших бомбардиров лиги. И всегда нужно быть готовым к тому, что он в какой-то момент вознаградит тебя такого рода пасом», — цитирует Смита официальный сайт НХЛ в русской версии.

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