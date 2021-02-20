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Уитни — о скандальном видео с тренером: это началось после игры Сёмина на бонго Стаала

Уитни — о скандальном видео с тренером: это началось после игры Сёмина на бонго Стаала
Хоккей / Прочие турниры 0

Экс-защитник НХЛ и ХК «Сочи» Райан Уитни прокомментировал видео с тренировкой в одной из хоккейных школ, на котором запечатлено, как тренер отрабатывал с детьми навыки драки на льду.

«Эти тренировки начались на следующий день после того, как Сёмин сыграл на бонго в драке со Стаалом», – пошутил Уитни в «твиттере», вспомнив драку Александра Сёмина с защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Марком Стаалом в 2009 году.

Видео драки Сёмина и Стаала можно посмотреть в YouTube.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором детский тренер Андрей Студеникин учит своих семилетних воспитанников драться. Хоккеисты в шлемах с полной защитой лица отрабатывали удары кулаком в голову друг другу не скидывая перчаток.

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Старший тренер школы Сергей Суярков рассказал, что скрывается за видео, где тренер обучает 7-летних хоккеистов правильно драться.
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