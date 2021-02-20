Уитни — о скандальном видео с тренером: это началось после игры Сёмина на бонго Стаала
Экс-защитник НХЛ и ХК «Сочи» Райан Уитни прокомментировал видео с тренировкой в одной из хоккейных школ, на котором запечатлено, как тренер отрабатывал с детьми навыки драки на льду.
«Эти тренировки начались на следующий день после того, как Сёмин сыграл на бонго в драке со Стаалом», – пошутил Уитни в «твиттере», вспомнив драку Александра Сёмина с защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Марком Стаалом в 2009 году.
Видео драки Сёмина и Стаала можно посмотреть в YouTube.
Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором детский тренер Андрей Студеникин учит своих семилетних воспитанников драться. Хоккеисты в шлемах с полной защитой лица отрабатывали удары кулаком в голову друг другу не скидывая перчаток.
«Это всё мамы! Они даже были готовы заплатить деньги». Скандальное видео в детском хоккее
Старший тренер школы Сергей Суярков рассказал, что скрывается за видео, где тренер обучает 7-летних хоккеистов правильно драться.
Рекомендуем вам
- 20 февраля 2021
-
00:01
- 19 февраля 2021
-
23:40
-
22:49
-
21:52
-
20:59
-
20:24
-
20:00
-
19:49
-
19:30
-
18:40
-
18:02
-
17:53
-
17:30
-
17:14
-
16:40
-
16:17
-
15:30
-
14:55
-
14:27
-
13:55
-
13:27
-
13:15
-
12:55
-
12:30
-
12:06
-
11:35
-
11:16
-
11:12
-
11:05
-
10:50
-
10:36
-
10:15
-
10:01
-
09:48
-
09:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам