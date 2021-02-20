Вайсфельд: Разин — специалист с большим потенциалом. Ему бы ещё все эпатажные вещи убрать

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление «Северстали» и минского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Кто больше тянет на главный сюрприз сезона — «Северсталь» или минское «Динамо»? Мне больше интересна «Северсталь». Причины, по которым прибавили минчане, понятны: они набрали в состав серьезных легионеров и за счёт них добиваются успеха. А вот хорошее выступление череповчан — работа Андрея Разина.

Хотя тут надо быть объективным. Командам, находящимся на дне таблицы, прибавить всегда легче, чем фаворитам. Ну как, к примеру, Казань может вдруг начать играть гораздо лучше, чем в прошлом году? За счёт чего? А у коллективов типа «Северстали» всегда есть куда расти. Так что не скажу, что это сенсация, но Разин хорошо поработал.

Череповчане стали играть более агрессивно. И это понятно, все же молодые ребята, которые были в команде ещё в прошлом сезоне, повзрослели на год. Кроме того, они поверили в систему тренера, прониклись его идеями, понимают требования.

Считаю, Разин — вообще специалист с большим потенциалом. Посмотрите на всю его тренерскую карьеру. Андрей принимает «Саратов», чуть ли не «умиравший» уже в ВХЛ, и пробивается с ним в плей-офф. Возглавляет «Ижсталь» и выводит команду в финал. В Екатеринбурге он первый год тоже нормально отработал. И вот теперь в «Северстали» у него все в порядке.

Ему бы ещё все эпатажные вещи убрать, совершенно ненужные. Ведь главный тренер в первую очередь руководитель, он должен быть солидным. Кстати, разговаривал с Разиным на эту тему: «Перестань ругаться на судей, и всё сразу станет лучше». Потому что когда человек распыляется на негативные эмоции и не сконцентрирован полностью на своей деятельности, у него всегда возникают просчёты. На все эти мелочи тренер не должен отвлекаться. Считаю, Разин — хороший специалист. Другое дело, что в КХЛ плохих в принципе нет. Просто тренер должен подходить конкретной организации. Вот Череповцу Разин сейчас подходит. А подошёл бы Андрей, к примеру, ЦСКА — не уверен», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».