Светлов: игра с «Нефтехимиком» была хорошая, по сравнению с прошлой — сильный контраст
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:0).
«Игра была хорошая, по сравнению с прошлой — сильный контраст. Мы с ребятами пообщались, и сегодня был совсем другой настрой и мотивация. Поэтому было и хорошее движение, и содержание. Отмечу в первую очередь Женю Аликина, сегодня он сыграл первый в этом сезоне матч на ноль. Хотелось, конечно, порадовать своих болельщиков, сказать им огромное спасибо за поддержку, внимание и заботу», — приводит слова Светлова пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Амур» в Минске — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 23 февраля.
«Амур» дома всухую обыграл «Нефтехимик», забросив 3 шайбы
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