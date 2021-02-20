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Ковалёв — о хорошей игре с фаворитами: «Куньлунь» пытается доказать, что тоже может играть

Ковалёв — о хорошей игре с фаворитами: «Куньлунь» пытается доказать, что тоже может играть
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:5).

«Проспали первый период. Говорили, что соперник начнёт матч быстро. Было главным сыграть в обороне. Нашли в себе силы сравнять счёт. Хорошо было бы довести матч до овертайма, но стало тяжело, наелись. Не хватило сил в конце.

Можно ли сказать, что не угадали со стартовым вратарём? У нас оба вратаря одинаковые. Они весь сезон делают работу за всю команду. Не виню Смита в голах. Команда проспала первый период и подставила его.

С чем связан тот факт, что мы хорошо играем с „Салаватом“? У каждой команды есть соперник, с которым получается игра. Мы показываем свой лучший хоккей против команд, которые имеют большой талант. Возможно, ребята пытаются доказать сопернику, что тоже могут играть», — приводит слова Ковалёва «Горобзор.ру».

«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил
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