Ковалёв — о хорошей игре с фаворитами: «Куньлунь» пытается доказать, что тоже может играть

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:5).



«Проспали первый период. Говорили, что соперник начнёт матч быстро. Было главным сыграть в обороне. Нашли в себе силы сравнять счёт. Хорошо было бы довести матч до овертайма, но стало тяжело, наелись. Не хватило сил в конце.



Можно ли сказать, что не угадали со стартовым вратарём? У нас оба вратаря одинаковые. Они весь сезон делают работу за всю команду. Не виню Смита в голах. Команда проспала первый период и подставила его.



С чем связан тот факт, что мы хорошо играем с „Салаватом“? У каждой команды есть соперник, с которым получается игра. Мы показываем свой лучший хоккей против команд, которые имеют большой талант. Возможно, ребята пытаются доказать сопернику, что тоже могут играть», — приводит слова Ковалёва «Горобзор.ру».

«Куньлунь» отыгрался с 0:4 в матче с «Салаватом», но всё равно уступил