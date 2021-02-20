Ковалёв — о хорошей игре с фаворитами: «Куньлунь» пытается доказать, что тоже может играть

Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалёв прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:5).
«Проспали первый период. Говорили, что соперник начнёт матч быстро. Было главным сыграть в обороне. Нашли в себе силы сравнять счёт. Хорошо было бы довести матч до овертайма, но стало тяжело, наелись. Не хватило сил в конце.
Можно ли сказать, что не угадали со стартовым вратарём? У нас оба вратаря одинаковые. Они весь сезон делают работу за всю команду. Не виню Смита в голах. Команда проспала первый период и подставила его.
С чем связан тот факт, что мы хорошо играем с „Салаватом“? У каждой команды есть соперник, с которым получается игра. Мы показываем свой лучший хоккей против команд, которые имеют большой талант. Возможно, ребята пытаются доказать сопернику, что тоже могут играть», — приводит слова Ковалёва «Горобзор.ру».
- 20 февраля 2021
-
21:08
-
21:05
-
20:54
-
20:46
-
20:33
-
20:15
-
20:10
-
19:58
-
19:37
-
19:24
-
19:19
-
19:04
-
18:32
-
18:23
-
17:54
-
17:34
-
16:54
-
16:32
-
15:59
-
15:50
-
15:42
-
14:57
-
14:52
-
14:11
-
14:00
-
13:45
-
13:12
-
12:58
-
12:40
-
12:23
-
11:59
-
11:22
-
10:47
-
10:20
-
10:03