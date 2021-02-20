«Спартак» отыгрался с 0:2 и в овертайме переиграл «Ак Барс»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в овертайме обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка.
На 6-й минуте матча Стефан Да Коста с передачи Артёма Галимова вывел казанскую команду вперёд. В начале третьего периода Микаэль Викстранд с передачи Стефана Да Косты увеличил преимущество «Ак Барса», реализовав численное большинство. В середине игрового отрезка Анатолий Никонцев отыграл одну шайбу. На 58-й минуте Робин Ганзл сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Яков Рылов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани встретится с нур-султанским «Барысом», а «Спартак» в Москве — с «Сочи». Обе встречи состоятся 23 февраля.
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