«Баффало» обыграло «Нью-Джерси», у Куликова — "-2"

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде со счётом 3:2 обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Российский защитник «дьяволов» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-2".