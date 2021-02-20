«Баффало» обыграло «Нью-Джерси», у Куликова — "-2"
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде со счётом 3:2 обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».
Российский защитник «дьяволов» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности "-2".
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