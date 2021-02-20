Квартальнов: «Ак Барс» не показал искромётной игры, но проиграть после 2:0 — жирный минус

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:3 ОТ) и оценил игру Адама Рейдеборна.

«Проиграли. В общем-то такое расслабление было. Повели — 2:0. Упустить такую победу — это жирный-жирный минус. Не могу сказать, что в нашем исполнении была искромётная игра, но 2:0… Такие матчи надо доигрывать. Здесь надо подумать. Это тяжело — с 2:0 на 2:3 уходить. Это плохо, будем разбираться.



Третий гол в ворота «Ак Барса» — это ошибка Кристиана Хенкеля или его могли подстраховать партнёры? Сегодня не сваливал бы вину ни на кого. Любые голы возьмите. Просто счёт 2:0, оставалось минут десять, мы спокойно должны были доигрывать. Почему «Спартак» не сдался, а мы стали сдаваться, предстоит ответить. Сегодня мы были не такими мобильными. Понимали, что встреча будет тяжёлой, но могли спокойно её доиграть.



Адам Рейдеборн? Он держит марку. Может быть, в первом голе ворота потерял, а в остальном во многих моментах нас сегодня выручал. Что говорить, сыграл на своём хорошем уровне», — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев.