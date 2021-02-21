«Автомобилист» обыграл ХК «Сочи» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Станислав Бочаров. Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Алексей Макеев. Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил 26 бросков. У «Сочи» отличились Сергей Шмелёв, Игорь Руденков и Иван Мищенко.

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Это четвёртое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится со столичным «Динамо», а «Сочи» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 23 февраля.