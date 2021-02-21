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«Автомобилист» обыграл ХК «Сочи» в серии буллитов

«Автомобилист» обыграл ХК «Сочи» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 Б (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал Станислав Бочаров. Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Алексей Макеев. Голкипер хозяев Якуб Коварж отразил 26 бросков. У «Сочи» отличились Сергей Шмелёв, Игорь Руденков и Иван Мищенко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в гостях встретится со столичным «Динамо», а «Сочи» в Москве — со «Спартаком». Обе встречи состоятся 23 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Б
ХК Сочи
Сочи
1:0 Макеев (Жукенов) – 13:05' (5x5)   2:0 Дацюк (Мэйсек, Дженовей) – 17:25' (5x4)   2:1 Шмелёв – 44:43' (4x5)   2:2 Руденков (Точицкий) – 59:17' (6x5)   3:2 Макеев (Зборовский, Дженовей) – 59:37' (5x5)   3:3 Мищенко (Точицкий) – 59:59' (6x5)   4:3 Бочаров – 65:00' (ПБ)
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