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Дубль и передача Дюбуа принесли «Виннипегу» победу в матче с «Ванкувером»

Дубль и передача Дюбуа принесли «Виннипегу» победу в матче с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2021, понедельник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Саттер (Бенн) – 03:38' (5x5)   2:0 Петтерссон (Бёзер, Миллер) – 15:40' (5x5)   2:1 Дюбуа (Уилер, Шайфли) – 34:37' (5x5)   2:2 Шайфли (Уилер) – 45:43' (5x5)   2:3 Пионк (Дюбуа, Элерс) – 50:33' (5x4)   3:3 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 59:22' (6x4)   3:4 Дюбуа (Шайфли, Уилер) – 60:27' (3x3)

За победителей шайбы забросили Марк Шайфли, Нил Пионк и Пьер-Люк Дюбуа, на счету которого дубль и победная шайба в овертайме. В составе «Кэнакс» отличились Брэндон Саттер и Элиас Петтерссон, оформивший дубль.

Отметим, что к середине матча «Ванкувер» выигрывал со счётом 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» 24 февраля дома встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Джетс» в Виннипеге — с «Монреаль Канадиенс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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