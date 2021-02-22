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Дубль и передача Дюбуа принесли «Виннипегу» победу в матче с «Ванкувером»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» в Ванкувере и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

За победителей шайбы забросили Марк Шайфли, Нил Пионк и Пьер-Люк Дюбуа, на счету которого дубль и победная шайба в овертайме. В составе «Кэнакс» отличились Брэндон Саттер и Элиас Петтерссон, оформивший дубль.

Отметим, что к середине матча «Ванкувер» выигрывал со счётом 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» 24 февраля дома встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Джетс» в Виннипеге — с «Монреаль Канадиенс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.