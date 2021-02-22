Свищёв: если Назаров распространяет слухи про Панарина, он должен понести за это наказание

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова бывшего главного тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Почему молчали столько времени, если эта ситуация произошла в 2011 году? Прошло целых 10 лет! Уверен, это было покрывательство. Десять лет тренер Назаров об этом знал, страдал, переживал, не мог сказать… Либо у него была какая-то другая мотивация. Если, по словам тренера Назарова, «авторитетные жители Риги» с помощью денег спасли Панарина от возбуждения уголовного дела, то сейчас эти люди перестали быть авторитетными? Если есть противозаконные прецеденты, то, конечно, всё это должно рассматриваться на другом уровне. Пусть тогда Назаров пишет заявление в полицию и компетентные органы разбираются.

Мне кажется, это личностный конфликт: может, внутренние обиды, тренеру не доплатили, либо Панарин с кем-то поругался — банальная бытовуха. Эти разборки нужно оставлять за пределами прессы, чтобы не выносить на широкое обсуждение.

Ни хоккеисты, ни футболисты не являются неприкасаемыми. Мы с вами совсем недавно были свидетелями, когда всё заканчивалось уголовным наказанием. Видим, как развивались события в Америке, где нашего известного хоккеиста судили. Если преступление произошло на территории РФ — значит Панарин будет нести ответственность по российским законам, если в Латвии — по латвийским. Но для этого кто-то должен написать заявление. Назаров, если всё знает и столько молчал, обязан сделать это. Интересно другое, почему он начинает говорить об том только сейчас? Если Назаров распространяет слухи про Панарина, он должен понести за это наказание.

К сожалению, все эти ситуации вновь происходят вокруг спортсменов — это не идёт на пользу развития спорта. Спортсмены — кумиры для молодёжи, любой скандал вокруг них точно не идёт на пользу спорта. Известные люди должны думать над каждым поступком, надо вести себя подобающим образом: даже малейший проступок будет рассматриваться под лупой. Падение будет серьёзным: чем выше взлетаешь, тем больнее падать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.