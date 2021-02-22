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Панарин взял отпуск в «Рейнджерс» после обвинений в избиении 18-летней девушки

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин взял отпуск в клубе после обвинений в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году. Об этом сообщает обозреватель издания New York Post Ларри Брукс в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.