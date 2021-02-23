Агент Панарина: я категорически отрицаю все лживые обвинения, исходящие из России

Пол Теофанос, агент форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, прокомментировал обвинения в адрес игрока в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.

«Я однозначно, категорически отрицаю все эти лживые обвинения, исходящие из России в отношении Артемия. Это неправда», — приводит слова Теофаноса New York Post.

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров сообщил, что экс-форвард подмосковного клуба, а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году. В связи с этим российский нападающий взял отпуск в клубе.

В нынешнем сезоне 29-летний Панарин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, забросил 5 шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-3».