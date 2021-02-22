«Это выглядит как заказуха». Что говорят в Америке о скандале с Панариным

Но есть и люди, которые призывают не торопиться с выводами.

Информация о том, что девять лет назад звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин избил девушку во время выезда «Витязя» в Ригу вызвала огромный резонанс по ту сторону океана. Большинство болельщиков и журналистов считают обвинения голословными и видят в них возмездие за критику действующей власти.

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«Панарин считает это местью за свои оппозиционные высказывания»

«Панарин уходит в отпуск после политически мотивированной статьи в России, в которой его бывший тренер обвиняет его в избиении 18-летней девушки в Риге. Андрей Назаров не раз критиковал Панарина за активную позицию в отношении политики Путина.



В 2019 году Панарин жёстко прошёлся по нему в нашумевшем интервью. Нападающий говорил о политике России, экономике, свободе слова и провёл несколько нелестных сравнений своей родины с США», — написал NY Post. Обозреватель издания Ларри Брукс, который первым сообщил о неожиданном отпуске Панарина, добавил: «Он боялся мести публикации поста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального».

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«Рейнджерс» сейчас мало что говорят, кроме того, что Панарин взял отпуск, но очевидно, что все находятся в недоумении, потому что эти обвинения появились после того, как Панарин прямо высказывался против действующей власти. Плюс он беспокоится за благополучие своей семьи в России. Многочисленные источники подтвердили, что нападающий считает это местью за свои оппозиционные высказывания», — написал автор Lohud Винс Меркольяно.



«Конечно, это просто совпадение, что такие новости появились сразу после того, как Панарин стал самым известным российским спортсменом, критикующим власть. Что за брехня. Надеюсь, его семья в безопасности», — отметила ведущая радио Majority FM Эмма Вигланд.

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«Если это правда, то это гнусный поступок. Но всё выглядит как заказуха»

Некоторые призывают не торопиться с выводами, хотя всё равно сомневаются в правдивости истории.



«Очевидно, что эта история сфабрикована. Но если всё окажется правдой, я просто удалю этот твит. В этой истории много сомнительного. Если что-то выглядит как заказуха и пахнет как заказуха… Но всё ещё есть шанс, что это правда, хотя я так не думаю. Эту историю рассказывает не женщина, выдвинувшая уголовное обвинение, а неуравновешенный костолом», — написал автор Blue Seat Blog Дэвид Шапиро.

«Даже не знаю, что сказать. Если то, в чём обвиняют Панарина, правда, то это гнусный поступок. Кажется, это на него не похоже, но и раньше бывали случаи, которые меня удивляли. Тем не менее, всё это выглядит как заказуха после того, как он стал открытым противником действующей власти», — написал ведущий подкаста о «Рейнджерс» на The Athletic Райан Мид.

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«Конечно, надеюсь, что всё это неправда. И хотя в таких ситуациях люди хотят новостей и аналитики прямо сейчас, думаю, нам надо набраться терпения. Эта история гораздо глубже, чем просто ужасающие обвинения Панарина», — отметил редактор блога Blueshirt Banter Джо Фортунато.



«Странно всё это. Хотя эта история попала в заголовки газет в России, она не привлекла здесь такого большого внимания, чтобы заставить его уехать из Нью-Йорка. Возможно, за этим кроется что-то большее», — заметила бывший обозреватель «Вашингтона» Изабель Хуршудян, сейчас работающая корреспондентом Washington Post в Москве.