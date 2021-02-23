Худобин: сколько бы бросков ни было, я должен их останавливать. Мне за это платят

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:3). Российский голкипер был признан второй звездой встречи. Худобин отразил 49 бросков из 51, а третья шайба была заброшена в пустые ворота.

«Сколько бы бросков ни было, я должен их останавливать. Мне за это платят. 20, 30 или 40 бросков — не имеет значения», — сказал Худобин после матча.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кейт Яндл и Александр Барков. Российский вратарь Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

У «Далласа» единственный гол забил Блейк Комо. Форвард Денис Гурьянов за 19.01 на площадке нанёс один бросок по воротам и заработал показатель полезности «-2». Это поражение стало для «Далласа» шестым подряд.