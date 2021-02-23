Самсонов: хорошо себя чувствую после двух матчей в «Хёрши»
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал возвращение в расположение основной команды после двух матчей в АХЛ.
«После двух матчей в „Хёрши“ я чувствую себя хорошо. Для меня это хороший опыт. Хотя скажу, что первая встреча оказалась тяжелее. Тренироваться — это не выходить на матчи. Тут большая разница. Но во втором матче я чувствовал себя гораздо лучше, набирал кондиции», — цитирует Самсонова официальный сайт НХЛ в русской версии.
В последний раз российский вратарь принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января, когда столичные встречались с «Питтсбург Пингвинз» и уступили в серии буллитов со счётом 3:4. Впоследствии Самсонов перенёс коронавирус, после чего отправился в АХЛ для набора формы.
Самсонов, вернувшийся в «Вашингтон» 19 февраля, переведён в запасной состав
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