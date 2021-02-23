Тротц: сегодня Варламов был очень хорош. Он сделал важные сейвы

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:2) отметил игру голкипера команды Семёна Варламова.

«Сегодня Варламов был очень хорош. Он сделал важные сейвы при большинстве соперника, а также в самой концовке», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андерс Ли, Мэтт Мартин и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 33 сейва после 35 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Баффало» голы забили Кёртис Лазар и Сэм Райнхарт.

Эта победа стала для «Айлендерс» первой после двух поражений подряд, а «Баффало» уступил после победы над «Нью-Джерси». В следующем матче 26 февраля «Айлендерс» примут «Бостон Брюинз», а «Баффало» 24 и 26 февраля сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».