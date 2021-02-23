Кенневилль: Дриджер выдал хорошую серию. Ожидаем, что это даст толчок Бобровскому
Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль ответил на вопрос, стал ли Крис Дриджер первым номером команды, потеснив Сергея Бобровского.
«Нет. Дриджер выдал хорошую серию. У него была возможность получить немного больше игрового времени, чем просто одна отдельная игра. И он воспользовался ей. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.
Мы ожидаем, что это даст толчок Бобу, после чего он вернётся в ворота. Но сейчас у Дриджера есть возможность сыграть немного больше, чем обычно. Посмотрим, к чему это нас приведёт», – сказал Кенневилль.
26-летний канадец выходил в старте в четырёх из пяти последних матчей «пантер». В последнем матче с «Даллас Старз» он одержал четвёртую победу подряд, отразив 24 броска из 25.
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