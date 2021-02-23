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Кенневилль: Дриджер выдал хорошую серию. Ожидаем, что это даст толчок Бобровскому

Кенневилль: Дриджер выдал хорошую серию. Ожидаем, что это даст толчок Бобровскому
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль ответил на вопрос, стал ли Крис Дриджер первым номером команды, потеснив Сергея Бобровского.

«Нет. Дриджер выдал хорошую серию. У него была возможность получить немного больше игрового времени, чем просто одна отдельная игра. И он воспользовался ей. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.

Мы ожидаем, что это даст толчок Бобу, после чего он вернётся в ворота. Но сейчас у Дриджера есть возможность сыграть немного больше, чем обычно. Посмотрим, к чему это нас приведёт», – сказал Кенневилль.

26-летний канадец выходил в старте в четырёх из пяти последних матчей «пантер». В последнем матче с «Даллас Старз» он одержал четвёртую победу подряд, отразив 24 броска из 25.

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