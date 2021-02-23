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Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, разгромив «Автомобилист» со счётом 6:0

Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, разгромив «Автомобилист» со счётом 6:0
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Динамо» Андрей Сергеев, который набрал 3 (1+2) очка. Свой четвёртый шат-аут в сезоне оформил Александр Ерёменко, который отразил 16 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это пятая кряду победа столичного клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 25 февраля в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Динамо» 27 февраля в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Игумнов (Ефремов, Брюквин) – 05:16' (5x5)   2:0 Сергеев (Кагарлицкий, Яшкин) – 08:56' (5x4)   3:0 Миронов (Линдберг, Сергеев) – 09:49' (5x4)   4:0 Яшкин (Шипачёв, Кагарлицкий) – 19:04' (5x4)   5:0 Ефремов (Брюквин, Сергеев) – 21:33' (5x5)   6:0 Муранов (Круглов) – 21:51' (5x5)
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