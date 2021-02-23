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«Салават Юлаев» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв рижское «Динамо»

«Салават Юлаев» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Шайбы в составе победителей забросили Сакари Маннинен, Павел Коледов и Дмитрий Кугрышев. Голкипер «Салавата Юлаева» Даниил Тарасов отразил 14 бросков. Единственный гол рижан забил Мартиньш Дзиеркалс.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это восьмая кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с минскими одноклубниками, а «Салават Юлаев» в Балашихе — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 25 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Маннинен (Хартикайнен) – 07:24' (5x5)   0:2 Коледов (Пименов, Солодухин) – 17:29' (5x5)   1:2 Дзиеркалс (Джериньш, Елисеев) – 28:14' (5x5)   1:3 Кугрышев (Науменков) – 45:03' (5x4)
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