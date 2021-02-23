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Кравец — о непопадании в плей-офф: у «Витязя» нет дисциплины и мастерства

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:3).

«Сегодня сыграли лучше, чем вчера. Повели во втором периоде, но потом опять дешёвые ошибки, удаления… Нет дисциплины и мастерства. Если есть цель, то нужно биться до последнего. Глупые ошибки во время матчей психологически подкашивают», — приводит слова Кравеца пресс-служба КХЛ.

Из-за проигрыша подмосковная команда не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Борьбу за Кубок Гагарина продолжит столичный «Спартак», в домашнем матче разгромивший «Сочи» со счётом 6:1.

Таким образом, определились все участники плей-офф в Западной конференции: ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», финский «Йокерит», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и «Спартак».