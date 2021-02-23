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«Витязь» проиграл «Йокериту» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

«Витязь» проиграл «Йокериту» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

Шайбы в составе победителей забросили Джордан Шрёдер, Юлиус Юнттила и Никлас Йенсен. Два очка набрал форвард «Йокерита» Брайан О'Нилл (0+2). Голкипер хозяев Янис Калниньш отразил 33 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, подмосковный клуб лишился шансов на попадание в плей-офф. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с хабаровским «Амуром», а «Витязь» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 25 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2021, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Шрёдер (О'Нилл, Йоэнсуу) – 15:07' (5x5)   1:1 Моисеев (Пыленков, Ержабек) – 25:57' (5x4)   1:2 Теденбю (Даугавиньш, Дергачёв) – 27:02' (5x4)   2:2 Юнттила (О'Нилл) – 39:52' (4x5)   3:2 Йенсен (Савинайнен) – 48:19' (5x4)
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