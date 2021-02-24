Лундквист вернулся к тренировкам. Его выписали из больницы чуть больше месяца назад

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист вернулся на лёд. Шведский вратарь опубликовал видео тренировки, на которой он отражает броски.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Хенрика Лундквиста.

В середине января 38-летний хоккеист был выписан из больницы после операции на сердце. Сообщалось, что шведский вратарь успешно перенёс операцию на открытом сердце. Лундквисту сделали операцию по замене аортального клапана, замене корня и восходящего отдела аорты.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получил только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. В межсезонье Хенрик подписал контракт с «Кэпиталз», но затем был вынужден объявить о пропуске сезона из-за проблем со здоровьем.