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«Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена

«Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» уволил главного тренера Клода Жюльена, сообщается на официальном сайте клуба.

Кроме того команду покинул помощник Жульена Кирк Мюллер.

Исполнять обязанности главного тренера клуба будет Доминик Дюшарм. Также в тренерский штаб войдёт бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» Алекс Бэрроуз.

«Канадиенс» сыграли 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне, набрав 22 очка. Команда занимает четвёртое место в Северном дивизионе. Напомним, что в плей-офф попадают именно по четыре команды из каждого дивизиона.

60-летний Жюльен работал в «Монреале» с сезона-2016/2017. Под его руководством команда дважды квалифицировалась в плей-офф (2016/2017, 2019/2020), но пройти дальше первого раунда плей-офф ни разу не удавалось.

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