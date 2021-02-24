«Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена
«Монреаль Канадиенс» уволил главного тренера Клода Жюльена, сообщается на официальном сайте клуба.
Кроме того команду покинул помощник Жульена Кирк Мюллер.
Исполнять обязанности главного тренера клуба будет Доминик Дюшарм. Также в тренерский штаб войдёт бывший нападающий «Ванкувер Кэнакс» Алекс Бэрроуз.
«Канадиенс» сыграли 18 матчей регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне, набрав 22 очка. Команда занимает четвёртое место в Северном дивизионе. Напомним, что в плей-офф попадают именно по четыре команды из каждого дивизиона.
60-летний Жюльен работал в «Монреале» с сезона-2016/2017. Под его руководством команда дважды квалифицировалась в плей-офф (2016/2017, 2019/2020), но пройти дальше первого раунда плей-офф ни разу не удавалось.
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