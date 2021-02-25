Паризе стал четвёртым действующим игроком из Америки, который набрал 800 очков в НХЛ
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на своём льду уступил «Миннесоте Уайлд» с крупным счётом 2:6.
Форвард «Миннесоты» Зак Паризе забросил вторую шайбу команды в матче. Таким образом, 36-летний Паризе достиг отметки 800 (389+411) очков в НХЛ и стал четвёртым действующим игроком из США с таким показателем. Его опережают нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (1052), форвард «Аризоны Койотс» Фил Кессел (873) и нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски (811).
В составе «Миннесоты» заброшенные шайбы на свой счёт записали Матс Цуккарелло, Паризе, Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Нико Штурм и Ник Бонино. За «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер и Назем Кадри.
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