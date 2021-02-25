Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на своём льду уступил «Миннесоте Уайлд» с крупным счётом 2:6.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 14 минут 4 секунды. 23-летний нападающий в третьем матче кряду набрал два очка за встречу. Как сообщает пресс-служба клуба, российский форвард стал первым дебютантом НХЛ в истории «дикарей», кому удавалось на протяжении трёх матчей кряду набирать больше одного очка за матч.

В составе «Миннесоты» заброшенные шайбы на свой счёт записали Матс Цуккарелло, Зак Паризе, Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Нико Штурм и Ник Бонино. За «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер и Назем Кадри.