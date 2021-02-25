Паутов: спаренные матчи с «Йокеритом» подвели «Витязь». Но винить тут некого – только себя

Защитник «Витязя» Юрий Паутов прокомментировал тот факт, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ.
«В начале этой недели нас подвели спаренные матчи в Хельсинки. В принципе всё было в наших руках, хорошо смотрелись во второй встрече, были моменты и в первой, но свои очки упустили. Тогда как «Спартак» в удивительном матче победил сначала «Ак Барс», а потом «Сочи». Жаль, что не дотянули до последней игры чемпионата. После такого длительного сезона, мне кажется, было бы справедливо, если бы все решилось в нашей очной встрече со «Спартаком». Но винить тут некого – только себя.
Были и минусы, и плюсы. Главная проблема в том, что не решили задачу на чемпионат – не вышли в плей-офф. Ну а плюс в том, что многие игроки «Витязя» прогрессировали и установили индивидуальные рекорды. Это говорит о том, что сезон прошёл не зря», — цитирует Паутова Russia-Hockey.
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