Паутов: спаренные матчи с «Йокеритом» подвели «Витязь». Но винить тут некого – только себя

Защитник «Витязя» Юрий Паутов прокомментировал тот факт, что команда потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ.

«В начале этой недели нас подвели спаренные матчи в Хельсинки. В принципе всё было в наших руках, хорошо смотрелись во второй встрече, были моменты и в первой, но свои очки упустили. Тогда как «Спартак» в удивительном матче победил сначала «Ак Барс», а потом «Сочи». Жаль, что не дотянули до последней игры чемпионата. После такого длительного сезона, мне кажется, было бы справедливо, если бы все решилось в нашей очной встрече со «Спартаком». Но винить тут некого – только себя.

Были и минусы, и плюсы. Главная проблема в том, что не решили задачу на чемпионат – не вышли в плей-офф. Ну а плюс в том, что многие игроки «Витязя» прогрессировали и установили индивидуальные рекорды. Это говорит о том, что сезон прошёл не зря», — цитирует Паутова Russia-Hockey.