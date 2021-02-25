«Трактор» забил 13-й гол в сезоне при игре в численном меньшинстве

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

Вторую шайбу «Трактор» забросил при игре в численном меньшинстве, отличился Алексей Бывальцев. Всего на счету челябинской команды в нынешнем сезоне уже 13 заброшенных шайб в меньшинстве. Она лидирует по этому показателю в лиге.

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Это четвёртое кряду поражение нижегородского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Торпедо» в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком». Обе встречи состоятся 27 февраля.