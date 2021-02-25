«Северсталь» отыгралась с 0:2 в третьем периоде и победила «Нефтехимик»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» обыграла «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Северстали» Кирилл Капустин, который оформил дубль. Голкипер гостей Владислав Подъяпольский отразил 30 бросков.

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Это девятое поражение нижнекамского клуба в последних 11-ти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Нефтехимик» в Нижнекамске — с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 27 февраля.