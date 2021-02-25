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ХК «Сочи» проиграл «Автомобилисту», не забросив ни одной шайбы

ХК «Сочи» проиграл «Автомобилисту», не забросив ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Якуб Коварж, который оформил свой восьмой шат-аут в сезоне, отразив 29 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Георгий Белоусов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это шестое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 27 февраля.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Литовченко – 08:17' (5x5)   0:2 Мэйсек (Трямкин, Бочаров) – 38:15' (5x5)   0:3 Белоусов (Куликов, Трямкин) – 46:49' (5x5)
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