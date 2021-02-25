ХК «Сочи» проиграл «Автомобилисту», не забросив ни одной шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ХК «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Якуб Коварж, который оформил свой восьмой шат-аут в сезоне, отразив 29 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Георгий Белоусов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это шестое кряду поражение южан. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» дома встретится с череповецкой «Северсталью», а «Автомобилист» в Екатеринбурге — с новосибирской «Сибирью». Обе встречи состоятся 27 февраля.
- 25 февраля 2021
-
22:49
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:16
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:39
-
21:37
-
21:18
-
21:08
-
20:53
-
20:26
-
20:18
-
19:46
-
19:15
-
18:57
-
18:39
-
17:54
-
17:19
-
16:56
-
16:28
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:37
-
12:30