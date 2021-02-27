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«Нефтехимик» в последнем матче сезона обыграл «Торпедо» в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

На 5-й минуте Владимир Галузин вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Иван Чехович сравнял счёт, а в середине второго периода Брэди Остин вывел нижегородцев вперёд. На последней минуте периода Павел Порядин сравнял счёт. На 12-й секунде овертайма Александр Осипов принёс нижнекамцам победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Торпедо» гарантировало себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Нефтехимик» же не прошёл в плей-офф, заняв предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции.