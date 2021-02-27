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«Нефтехимик» в последнем матче сезона обыграл «Торпедо» в овертайме

«Нефтехимик» в последнем матче сезона обыграл «Торпедо» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Галузин (Абросимов, Бикмуллин) – 04:40' (5x3)   1:1 Чехович – 25:45' (5x5)   1:2 Остин (Клус) – 30:34' (5x5)   2:2 Порядин (Чивилёв, Хайруллин) – 39:36' (5x5)   3:2 Осипов (Макмиллан) – 60:11' (3x3)

На 5-й минуте Владимир Галузин вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Иван Чехович сравнял счёт, а в середине второго периода Брэди Остин вывел нижегородцев вперёд. На последней минуте периода Павел Порядин сравнял счёт. На 12-й секунде овертайма Александр Осипов принёс нижнекамцам победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это был заключительный матч команд в регулярном чемпионате. Ранее «Торпедо» гарантировало себе попадание в борьбу за Кубок Гагарина, «Нефтехимик» же не прошёл в плей-офф, заняв предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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