Скудра — о сезоне: рижское «Динамо» не нашло нужную энергию и химию внутри команды

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра подвёл итоги матча с «Амуром» (2:3 ОТ) и сезона в целом.

«Когда ты владеешь преимуществом, нужно забивать больше, чтобы не давать шанс сопернику вернуться в игру. Мы не смогли это сделать, второй пропущенный гол — один в один с тем, что мы пропустили в прошлой встрече, когда упустили победу. Неприятное поражение, даже в этой ситуации. В этой лиге легче проиграть в одну шайбу, чем выиграть. Всё близко, рядом, но в итоге ты остаёшься в проигрышной ситуации.

Какой опыт я вынес из этого сезона? Понятно, чемпионат был очень нестандартным. За этот год понял, насколько важны все нюансы: правильная подготовка, объём работы, который каждый должен выполнить, чтобы сыграть успешно и во всём чемпионате, и в каждом матче. Нужно работать очень много, скрупулёзно и детально, готовить игроков и, конечно, надеяться, что команда может полноценно участвовать в тренировочном процессе, меньше болеть и находиться взаперти. Мы не нашли ту нужную энергию и химию внутри команды — особенно дома, где мы играли без зрителей. Много разных нюансов, но один серьёзный вывод такой: нереально надеяться на успешный результат, если команда не готова на 100 процентов.

Кого из игроков могу выделить в ходе сезона? В первую очередь это Мартиньш Дзиеркалс, который сделал огромный шаг вперёд. Мы ему доверяли, так как видели его уровень готовности и заряженности. Да, есть нюансы, особенно по игре без шайбы. Также отмечу братьев Букартсов, ребята умеют играть ярко, умеют играть с шайбой, но, как и у всей нашей команды, хромала игра без шайбы. Это тоже вопрос тренировочного процесса и подготовки. Была хорошая молодёжь, отмечу прогресс Яниса Шваненбергса и молодых защитников Никиту Матейко и Рейниса Ошениекса — это ребята, у которых есть хорошее будущее. Но, конечно, нужно делать много работы, гораздо больше, чем в этом сезоне", — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.