Марк-Андре Флёри стал первым голкипером в истории «Вегаса», выигравшим 100 матчей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» уступил в овертайме «Вегас Голден Найтс» — 2:3.

Для голкипера «рыцарей» Марка-Андре Флёри эта победа стала 100-й в клубе. Канадский вратарь стал первым голкипером в истории «Вегаса», выигравшим 100 матчей в НХЛ. 36-летний Флёри пополнил состав «Голден Найтс» в результате драфта расширения 2017 года и с тех пор продолжает выступать за команду.

На покорение рубежа трёхкратному обладателю Кубка Стэнли понадобилось 168 матчей. Флёри стал вторым голкипером в истории НХЛ по количеству проведённых матчей, которые потребовалось провести, чтобы стать первым голкипером клуба со 100 победам. Вратарь «Бостон Брюинз» Тайни Томпсон покорил этот рубеж в 158-й встрече.