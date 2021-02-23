Флёри сделал 64-й шат-аут в карьере и разделил 16-е место в истории НХЛ с Лундквистом

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:0.

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 34 броска, не пропустив ни одной шайбы. Шат-аут стал для канадского голкипера третьим в нынешнем сезоне и 64-м за карьеру в НХЛ. Он разделил 16-е место по их количеству в истории лиги с Хенриком Лундквистом. 15-е место занимает Патрик Руа с 66 сухими матчами. Рекорд принадлежит Мартину Бродо – 125 шат-аутов.

Это поражение стало для «Эвеланш» первым после двух побед подряд. Для «Голден Найтс» это первая победа после двух подряд проигранных встреч. Следующий матч 26 февраля «Вегас» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Колорадо» 25 февраля примет «Миннесоту Уайлд».