«Вашингтон» перевёл голкипера Илью Самсонова в основной состав

Пресс-служба клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» официально объявила о возвращении в основной состав российского голкипера Ильи Самсонова. В запас был переведён Крэйг Андерсон.
Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. В регулярном чемпионате он провёл 2 матча, одержав одну победу. В последний раз голкипер принимал участие в матче «Вашингтона» 17 января, когда «Кэпиталз» встречались с «Питтсбург Пингвинз» и уступили в серии буллитов со счётом 3:4.
Ранее Самсонов набрал первый балл в заокеанской карьере, отдав передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ между «Херши Бирс» и «Бингхэмптон Дэвилз» (2:1).
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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