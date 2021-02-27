Овечкина использовали как наживку. Партнёры не отдали ему шайбу при выходе «3 в 1»

В предыдущем матче с «Нью-Джерси» «Вашингтон» проспал начало, дважды пропустил, а затем побежал отыгрываться (успешно). Перед началом сегодняшней игры главный тренер Питер Лавиолетт говорил о важности активного, агрессивного старта, и его команда кинулась в атаку, едва выскочила на лёд. Но сценарий игры едва не повторился в зеркальном отражении.

«Столичные» сминали соперника во всех аспектах – были быстрее на шайбе, перехватывали передачи, не позволяли даже подступиться к своим воротам, и постоянно проверяли оборону «дьяволов» на прочность. А она трещала по швам – уже на четвёртой минуте «Вашингтон» отобрал шайбу на входе в свою зону и развернул быструю, размашистую атаку, которую возглавил Джастин Шульц и в нужный момент нашёл передачей Гарнета Хэтеуэя на дальней штанге.



Через минуту после четвёртого звена отличилось и третье – Даниэль Спронг подправил на пятачке наброс Брендона Диллона. Спронг оказался в составе из-за травмы верхней части тела у Евгения Кузнецова. О повреждении россиянина стало известно незадолго до начала матча, ничего серьёзного и нападающий должен вернуться в строй в ближайшее время.

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«Нью-Джерси» выглядел растерянным, а «столичные» продолжали увеличивать преимущество – первая тройка, которую из-за травмы Кузнецова центрил Ларс Эллер, убежала в контратаку три в одного. Овечкина прорывался по левому флангу, его убийственный вантаймер были вынуждены держать в уме и Блэквуд, и защитник Сами Ватанен. Эллер, закатившись в зону по правому флангу, отпасовал шайбу Коннору Шири. Овечкин уже замахнулся, но партнёры использовали его как наживку – Шири вернул шайбу Эллеру, и тот в притирку со штангой поразил ближний угол.

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«Вашингтон» на опыте разбирался с молодыми «дьяволами», но, поведя 3:0, снова успокоился. Далеко не в первый раз – в памяти ещё свежи воспоминания о двух играх с «Бостоном», когда соперник стирал дефицит в три шайбы.

У «Нью-Джерси», быть может, и дальше бы ничего не получалось, если бы не большинство, любезно предоставленное Шири. Всего семь секунд, и счёт стал 3:1. Ничего бы страшного, да «столичные» звоночек не услышали, и во втором периоде не было видно и доли той интенсивности, с которой они урабатывали соперника в первой двадцатиминутке. Даже получив свой шанс в большинстве, гости не создали абсолютно ничего. А «Нью-Джерси» улыбалась удача – Павел Заха вместе с Томом Уилсоном влетел в ворота Витека Ванечека, но игра продолжилась.



Голкипер «кэпс» потерял клюшку, но успел подняться и занять позицию, прежде чем Заха, выбравшись из ворот и отъехав на бросковую позицию в слоте, получил передачу и послал шайбу в сетку.

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Такое развитие ситуации должно было бы подхлестнуть «столичных», но они продолжали кататься как сонные мухи, не нанеся ни одного броска в створ в последние 10 минут периода и первые восемь минут второго. Им повезло, что везение «Нью-Джерси» закончилось – хозяева смогли забить третью, но шайбу сразу же отменили из-за атаки на вратаря. Следующий гол должен был стать переломным, и его забили «столичные» — Якуб Врана вырвался в контратаку и разобрался с Блэквудом в своём фирменном стиле. Оставалось только больше не засыпать и спокойно довести всё до победы – точку в матче в пустые ворота поставил Ник Дауд. Победа позволила «Вашингтону» обойти «Бостон» и захватить лидерство в Восточном дивизионе. Но им уже пора бы научиться не выключаться посередине матча, а играть все 60 минут.